Грошова допомога у Харківській області для пенсіонерів та інших категорій здійснюватиметься з урахуванням можливостей кожного отримувача.

Грошова допомога у Харківській області для пенсіонерів та інших категорій українців надається при дотриманні певних умов, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли у Естонській раді.

Міжнародна гуманітарна організація ERC Україна оголосила про запуск нової програми грошової допомоги на опалювальний сезон, яка має на меті підтримати населення, що постраждало від війни та проживає у прифронтових і конфліктно уражених регіонах.

Ця ініціатива покликана допомогти людям підготуватися до холодного періоду року та забезпечити базові потреби у теплі, надаючи кошти для закупівлі твердого палива або оплати послуг з опалення.

Щоб грошова допомога у Харківській області для пенсіонерів дійшла саме до тих, хто потребує її найбільше, ERC застосовує чітко визначені критерії соціально-економічної вразливості. Відповідно до них, відібрані домогосподарства зможуть отримати одноразову грошову виплату у розмірі 19400 гривень на увесь зимовий сезон 2025–2026 років. Це дасть змогу сім’ям своєчасно підготуватися до зими, придбати необхідне паливо або розрахуватися за комунальні послуги, зокрема опалення.

Грошова допомога у Харківській області для пенсіонерів та інших категорій здійснюватиметься з урахуванням можливостей кожного отримувача – кошти можна буде одержати через банківський переказ, готівкою в банківських установах або на пошті. Реєстрація для участі у програмі організована через місцеві громади та їхні інформаційні канали. Окрім цього, передбачено й онлайн-реєстрацію, що дозволяє долучитися до програми людям, які мешкають у важкодоступних або віддалених населених пунктах.

ERC визначає низку основних категорій населення, які можуть претендувати на отримання такої допомоги. Серед них:

домогосподарства з дітьми, які очолює одинока мати чи одинокий батько;

родини, що виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

домогосподарства, де є діти віком до 2 років;

родини, що складаються переважно з людей старшого віку (60 і більше років);

домогосподарства, у складі яких є особи з інвалідністю або з хронічними захворюваннями, які потребують постійного догляду.

Усі зазначені вразливості мають бути підтверджені офіційними документами, що засвідчують право на участь у програмі.

Представники ERC наголошують, що відповідність одному або кільком критеріям є обов’язковою умовою для розгляду заявки, однак сама по собі не гарантує автоматичного отримання допомоги. Попереднє рішення ухвалюється на підставі інформації, яку заявник надає під час реєстрації та спілкування з командою ERC.

