Денежное пособие в Харьковской области для пенсионеров и других категорий будет осуществляться с учетом возможностей каждого получателя.

Денежная помощь в Харьковской области для пенсионеров и других категорий украинцев предоставляется при соблюдении определенных условий, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Эстонском совете.

Международная гуманитарная организация ERC Украина объявила о запуске новой программы денежной выплаты на отопительный сезон, которая поддерживает население, пострадавшее от войны и проживающее в прифронтовых и конфликтно пораженных регионах.

Эта инициатива призвана помочь людям подготовиться к холодному периоду года и обеспечить базовые потребности в тепле, предоставляя средства для закупки твердого топлива или оплаты отопительных услуг.

Чтобы денежная помощь в Харьковской области для пенсионеров дошла именно до тех, кто нуждается в ней больше всего, ERC применяет четко определенные критерии социально-экономической уязвимости. Согласно им, отобранные домохозяйства смогут получить единовременную денежную выплату в размере 19400 гривен на весь зимний сезон 2025-2026 годов. Это позволит семьям своевременно подготовиться к зиме, приобрести необходимое топливо или рассчитаться за коммунальные услуги, в частности, отопление.

Денежная помощь в Харьковской области для пенсионеров и других категорий будет осуществляться с учетом возможностей каждого получателя – средства можно получить через банковский перевод, наличными в банковских учреждениях или на почте. Регистрация для участия в программе организована через местные сообщества и их информационные каналы. Кроме этого, предусмотрена и онлайн-регистрация, позволяющая приобщиться к программе людям, проживающим в труднодоступных или отдаленных населенных пунктах.

ERC определяет ряд основных категорий населения, которые могут претендовать на получение такой поддержки. Среди них:

домохозяйства с детьми, которые возглавляет одинокая мать или одинокий отец;

семьи, воспитывающие троих и более детей младше 18 лет;

домохозяйства, где есть дети до 2 лет;

семьи, состоящие преимущественно из людей постарше (60 и более лет);

домохозяйства, в составе которых есть лица с инвалидностью или с хроническими заболеваниями, нуждающимися в постоянном уходе.

Все указанные уязвимости должны быть подтверждены официальными документами, удостоверяющими право на участие в программе.

Представители ERC отмечают, что соответствие одному или нескольким критериям является обязательным условием для рассмотрения заявки, однако само по себе не гарантирует автоматическое получение помощи. Предыдущее решение принимается на основании информации, предоставленной заявителем при регистрации и общении с командой ERC.

