Ограничение движения транспорта в Киеве касается нескольких улиц украинской столицы, где будут проводиться масштабные работы, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении КГГА .

В период с 22 по 31 сентября в Голосеевском районе вводится частичное ограничение движения транспорта в Киеве по дороге-дублеру Столичного шоссе.

Специалисты дорожно-эксплуатационного управления «Магистраль» приступают к работе по обустройству нового заездного кармана на остановке «Корчеватский КБМ».

Это позволит в будущем сделать посадку и высадку пассажиров более удобной и безопасной, а также уменьшит риск возникновения пробок на этом участке дороги. В то же время, во время проведения ремонта движение частично ограничат: в направлении Южного моста будет закрыта крайняя правая полоса.

Кроме того, в корпорации сообщили и о других работах, которые повлияют на транспортную ситуацию в городе. Так, с 22 сентября по 20 октября будет частично ограничено движение транспорта в Киеве на улице Зодчих в Святошинском районе. Здесь работники ШЭУ Святошинского района планируют провести текущий ремонт дорожного покрытия на участке улицы между жилыми домами под номерами 34 и 40.

Ремонт подразумевает восстановление асфальтового полотна, что обеспечит более комфортный и безопасный проезд для водителей и общественного транспорта. В коммунальной корпорации подчеркивают, что такие работы необходимы для поддержания дорожной инфраструктуры столицы в надлежащем состоянии.

Представители «Киевавтодора» еще раз извиняются водителям и пассажирам за временные неудобства и призывают всех участников дорожного движения учитывать новые ограничения при передвижении по городу.

