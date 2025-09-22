Ограничение движения транспорта в Киеве касается нескольких улиц украинской столицы, где будут проводиться масштабные работы, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении КГГА .
В период с 22 по 31 сентября в Голосеевском районе вводится частичное ограничение движения транспорта в Киеве по дороге-дублеру Столичного шоссе.
Специалисты дорожно-эксплуатационного управления «Магистраль» приступают к работе по обустройству нового заездного кармана на остановке «Корчеватский КБМ».
Это позволит в будущем сделать посадку и высадку пассажиров более удобной и безопасной, а также уменьшит риск возникновения пробок на этом участке дороги. В то же время, во время проведения ремонта движение частично ограничат: в направлении Южного моста будет закрыта крайняя правая полоса.
Кроме того, в корпорации сообщили и о других работах, которые повлияют на транспортную ситуацию в городе. Так, с 22 сентября по 20 октября будет частично ограничено движение транспорта в Киеве на улице Зодчих в Святошинском районе. Здесь работники ШЭУ Святошинского района планируют провести текущий ремонт дорожного покрытия на участке улицы между жилыми домами под номерами 34 и 40.
Ремонт подразумевает восстановление асфальтового полотна, что обеспечит более комфортный и безопасный проезд для водителей и общественного транспорта. В коммунальной корпорации подчеркивают, что такие работы необходимы для поддержания дорожной инфраструктуры столицы в надлежащем состоянии.
Представители «Киевавтодора» еще раз извиняются водителям и пассажирам за временные неудобства и призывают всех участников дорожного движения учитывать новые ограничения при передвижении по городу.
