Граждане, потерявшие крышу над головой из-за войны, могут претендовать на бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области.

Государство предлагает несколько программ поддержки, позволяющих получить бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области , сообщает Politeka.

Программы, предусматривающие бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области, действуют для разных категорий граждан.

Согласно Закону Украины о жилищном фонде социального назначения, право на такую ​​помощь имеют военные, внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью, дети-сироты и потерявшие родительскую опеку, а также семьи погибших военных и граждане, чьи дома разрушены войной.

Процедура получения крыши над головой по этой системе сложная и долговременная, поскольку предполагает сбор большого пакета документов и ожидания в очереди.

Особое внимание в этом году уделено именно переселенцам. Для них государство предлагает квартиры в безопасных регионах, преимущественно благодаря международной помощи.

Такое бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области обычно временное, однако дает возможность быстро адаптироваться. Приоритет предоставляется семьям с детьми, людям постарше и лицам с особыми потребностями.

Военные могут рассчитывать на новостройки или восстановленные квартиры, финансируемые из бюджета или благодаря донорам.

Действует и программа "єВідновлення", которая направлена ​​на поддержку внутренне перемещенных лиц и тех, чьи дома были уничтожены. Компенсация предоставляется сертификатами на покупку новых квартир или посредством средств на строительство.

Другая программа, "єОселя", рассчитана на военных, медиков, учителей и ученых. Она предлагает льготные кредиты на дом под 3%, тогда как для остальных граждан ставка составляет 7%. Максимальная площадь такого дома определена в 52,5 квадратного метра на одного человека плюс 21 квадратный метр на каждого члена семьи.

