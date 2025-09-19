В Днепре перекроют движение транспрорта, а сами ограничения в городе продлятся в течение двух недель.

В Днепре перекроют движение транспрорта из-за масштабных работ на дорогах украинского города, которые затронут аварийные ремонты, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в проекте распоряжения городского головы.

В городе готовятся к масштабным изменениям в дорожном движении. В Днепре перекроют движение транспрорта. Так планируют временно перекрыть как проездную, так и бульварную часть проспекта Дмитрия Яворницкого.

Причиной такого решения стало проведение аварийных работ на трамвайном пути, которые невозможно осуществить без полного ограничения движения транспорта.

Согласно проекту распоряжения городского головы, работы запланированы на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Привокзальной.

В Днепре перекроют движение транспрорта в течение двух недель - с 22 сентября 2025 года и до 7 октября 2025 года. Именно в этот период жителям и гостям города придется учитывать изменения в организации дорожного передвижения и планировать заранее свои маршруты.

В документе говорится, что коммунальное предприятие «Днепровский электротранспорт» Днепровского городского совета получает разрешение на перекрытие этого участка проспекта. Перед началом работ подрядная организация обязана выполнить ряд мер по обеспечению безопасности горожан.

После завершения всех работ территорию обещают привести в порядок: убрать временные конструкции, восстановить благоустройство и привести участок в надлежащее состояние. Это необходимо для того, чтобы передвижение транспорта и пешеходов возобновилось в обычном режиме без дополнительных препятствий.

Проект распоряжения еще находится на рассмотрении и пока не подписан городским головой. Это означает, что документ не вступил в силу.

