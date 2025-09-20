Местные жители взволнованы темпами подорожания продуктов в Днепре, ведь это сильно сказывается на семейных бюджетах.

Подорожание продуктов в Днепре становится все более ощутимым для местных жителей, сообщает Politeka.

По данным Минфина, на середину сентября 2025 года потребительские цены на ряд товаров животного и растительного происхождения демонстрируют рост.

Подорожание продуктов в Днепре стало заметно на примере рыбы. Среди этой продукции больше всего вырос потронутый карп, его средняя стоимость достигла 239 гривен за килограмм.

Живой карп стоит 192 грн, сельдь слабосоленую продают по 214,33, а свежемороженая скумбрия в среднем обойдется в 239,43.

Яйца тоже стали с большей силой бить по кошельку. Средняя стоимость десятка от бренда "Наседка" категории С1 составляет 67,90 грн, "Ясенсвит" С1 стоит 72,53. Перепелине – также подскочили до 65,05 гривны за 20 штук.

Большие упаковки "Ясенсвит" С1 из 18 штук продаются по 123,93 грн, а 30 – 223,85 грн. Эксперты отмечают, что подорожание продуктов в Днепре частично связано с ростом себестоимости кормов для птицы и влиянием сезонных факторов.

Хлебобулочные изделия тоже не остались в стороне. Лаваш Кавказский весом 230 грамм стоит 34,90 грн, Персидский лаваш – 34,78. Батон Румянец вырезка весом 450 грамм продается за 29,40, пшеничный хлеб нарезка 650 грамм – 43,90.

Причины роста ценников остаются комплексными. Эксперты называют это следствием полномасштабной войны, нарушившей логистику и рынки, повышение стоимости электроэнергии и энергоносителей, рост зарплат на фоне нехватки рабочих кадров, а также влияние мировых биржевых тенденций на себестоимость товаров.

