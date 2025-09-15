Внедрение нового графика движения транспорта во Львове позволит жителям более эффективно планировать передвижение по городу и сократит время в дорогу.

Во Львове введен новый график движения транспорта, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют во Львовском городском совете.

Автобусы маршрута №21 с понедельника, 15 сентября, будут курсировать по удлиненной схеме, охватывающей Малоголосковскую район.

Маршрут будет проходить через улицы Под Голоском и Щеповой. Транспорт теперь не будет ограничиваться остановкой Варшавская на проспекте Чорновила, а продолжит движение в направлении Малоголосковской. На маршруте появятся четыре дополнительных остановки: "Варшавская", "Круглая" и "Щепова" (конечная) в направлении Малоголосковской, а также "Круглая" в обратном направлении.

По словам директора департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олега Забарила, новая схема позволит жителям микрорайона напрямую попадать в центр города, автостанцию ​​«Западная» и другие важные точки, что упростит ежедневные поездки и сделает транспортное сообщение более удобным.

№21 будет проходить через кольцевую дорогу возле ТЦ "Три слона" и гипермаркета "Эпицентр", улицы Городоцкой, Ряшевской, Е. Патона, И. Выговского, Владимира Великого, Княгини Ольги, Академика Сахарова, М. Коперника, П. Дорошенко, проспект Свободы Разные, проспект В. Черновола, Варшавскую, Под Голоском, Щепову и обратными путями по тем же локациям.

Обслуживание маршрута ПАО "Львовское АТП-14630". В будни на линии будет работать 12 автобусов, по выходным — шесть единиц транспорта. Внедрение нового графика движения транспорта во Львове позволит жителям более эффективно планировать передвижение по городу и сократит время в пути благодаря новым остановкам и удлиненной схеме.

