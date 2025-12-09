Дефіцит продуктів у Сумській області вже впливає на ринок і змушує населення коригувати свої витрати та раціон.

У Сумській області очікується дефіцит продуктів, який може відчутно вплинути на вартість хлібобулочних виробів, повідомляє Politeka.

Місцеві покупці вже помічають зміни на ринку, і підвищення цін стає реальністю.

Аналітики відзначають, що стандартний пшеничний батон здатен коштувати до 55 гривень, що перевищує нинішню вартість на 20–25%. Основна причина зростання цін пов’язана з подорожчанням палива, яке безпосередньо впливає на логістику — від доставки зерна до постачання готових виробів у торговельні мережі.

Іван Ус, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, пояснює: Україна забезпечена зерном і виробничими потужностями, але транспортні витрати залишаються критичним фактором у формуванні кінцевої ціни. Підвищення тарифів на пальне помітно відбивається на роздрібних цінах хліба та батонів.

Додатковим ускладненням ситуації стали руйнування виробничих та логістичних об’єктів під час обстрілів. Такі події можуть поглибити дефіцит продуктів у Сумській області і сприяти ще більшому підвищенню цін на хлібобулочну продукцію.

Середня ціна нарізного батона «Рум’янець» вагою 450 грамів складала 27,90 грн, пшеничного 600–650 грамів — 42,99–44,72 грн, житнього «Бородинський» 300 грамів — 44,90. Очікуване зростання до 55 гривень створює помітне навантаження на сімейні бюджети.

Фахівці радять планувати покупки завчасно, звертати увагу на акції та спеціальні пропозиції. Дефіцит продуктів у Сумській області вже впливає на ринок і змушує населення коригувати свої витрати та раціон.

