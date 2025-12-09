Дефицит продуктов в Сумской области уже влияет на рынок и заставляет население корректировать расходы и рацион.

В Сумской области ожидается дефицит продуктов, который может ощутимо повлиять на стоимость хлебобулочных изделий, сообщает Politeka.

Местные покупатели уже подмечают изменения на рынке, и повышение цен становится реальностью.

Аналитики отмечают, что стандартный пшеничный батон может стоить до 55 гривен, что превышает нынешнюю стоимость на 20–25%. Основная причина роста цен связана с подорожанием топлива, непосредственно влияющего на логистику — от доставки зерна до поставки готовых изделий в торговые сети.

Иван Усс, эксперт Национального института стратегических исследований, объясняет: Украина обеспечена зерном и производственными мощностями, но транспортные расходы остаются критическим фактором в формировании конечной цены. Повышение тарифов на горючее заметно отражается на розничных ценах хлеба и батонов.

Дополнительным усложнением ситуации стали разрушение производственных и логистических объектов при обстреле. Такие события могут усугубить дефицит продуктов в Сумской области и способствовать еще большему повышению цен на хлебобулочную продукцию.

Средняя цена нарезного батона «Румянец» весом 450 грамм составляла 27,90 грн, пшеничного 600–650 граммов — 42,99–44,72 грн, ржаного «Бородинский» 300 граммов — 44,90. Ожидаемый рост до 55 гривен создает заметную нагрузку на семейные бюджеты.

Специалисты советуют планировать покупки раньше времени, обращать внимание на акции и специальные предложения. Дефицит продуктов в Сумской области уже влияет на рынок и заставляет население корректировать расходы и рацион.

