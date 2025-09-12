Планируется проведение дорожных работ, которые могут привести к тому, что в Днепре будет перекрыто движение транспорта.

В Днепре перекроют движение транспорта из-за запланированных дорожных работ, поэтому жителей предупредили об ограничениях, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в проекте решения, обнародованном на сайте Днепровского горсовета.

Планируется проведение дорожных работ, которые могут привести к тому, что в Днепре будет перекрыто движение транспорта. В частности, железнодорожного переезда на улице Мукачевской. По информации из проекта решения, обнародованного на официальном сайте Днепровского городского совета, работы запланированы с 16 по 21 сентября включительно, то есть продлятся пять дней.

Во время проведения ремонта на железнодорожном переезде территория будет полностью перекрыта для движения транспорта в Днепре, а для обеспечения безопасности будет установлено ограждение с сигнальным освещением. Кроме того, для пешеходов предусмотрено обустройство специальных безопасных маршрутов передвижения, чтобы жители и прохожие могли беспрепятственно преодолевать данный участок.

После завершения ремонтов подрядчики будут обязаны убрать ограждения и провести благоустройство прилегающей территории, чтобы вернуть его в прежнее состояние и обеспечить надлежащий уровень безопасности и комфорта для жителей.

Поэтому временное перекрытие может создать дополнительную нагрузку на соседние улицы и дороги. Водителей призывают заранее планировать свои маршруты в объезд во избежание пробок и обеспечить бесперебойное движение в районе во время проведения ремонтов. Местные власти также рекомендуют учитывать изменения в движении при поездках в эти дни и использовать альтернативные пути передвижения.

В целом проведение работ направлено на улучшение инфраструктуры и повышение уровня безопасности.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области: кто получит помощь первым, перечень категорий.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области: сколько можно получить ежемесячно.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области: началась раздача гуманитарки, где получить.