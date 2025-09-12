Представители предприятия извинились за ограничение движения транспорта в Киеве и неудобства, которые могут возникнуть у водителей и жителей во время проведения ремонта.

Ограничения движения транспорта в Киеве вводятся на отдельных частях столичных улиц, поэтому стоит знать, сколько будут продолжаться ограничения, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в КГГА.

В период с 12 сентября по 31 октября в столице вводится частичное ограничение движения транспорта в Киеве в Подольском районе, на улице Василия Порика.

По официальной информации, работники коммунального предприятия дорожно-эксплуатационного управления Подольского района Киева проведут текущий ремонт дорожного покрытия. Работы развернутся на участке от дома № 7 на улице Василия Порика и будут простираться в направлении проспекта Свободы.

В корпорации подчеркнули, что эти меры необходимы для улучшения состояния дорожной инфраструктуры, чтобы обеспечить комфортное и безопасное движение автомобилей в дальнейшем. В то же время в «Киевавтодоре» попросили жителей и водителей отнестись с пониманием возможных временных неудобств, которые могут возникать во время проведения работ, и заранее учитывать ограничения при планировании собственных маршрутов передвижения.

Кроме того, в период с 12 по 14 сентября введено еще одно временное ограничение движения транспорта в Киеве. Оно будет касаться Гостомельского шоссе, которое проходит в Святошинском районе города. Как уточнили в «Киевавтодоре», коммунальное предприятие дорожно-эксплуатационного управления Святошинского района проведет на этом участке дороги текущий ремонт по улице Городской.

Представители предприятия извинились за возможные трудности, которые могут возникнуть у водителей и жильцов во время проведения ремонта, и призвали водителей внимательно следить за дорожными знаками, предупреждающими об изменении организации движения.

