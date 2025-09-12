Местные жители снова обсуждают тему подорожания проезда в Киевской области, ведь это существенно отразится на кошельках.

Подорожание проезда в Киевской области стало неизбежным после трехлетней стабильности цен, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном Фейсбуке-странице Обуховской городской территориальной громады, местные должны быть готовы к подорожанию проезда в Киевской области.

Подорожание проезда в Киевской области произошло потому, что действующие тарифы оставались неизменными с мая 2022 года. За это время экономическая ситуация изменилась настолько, что расходы по содержанию транспорта выросли в несколько раз.

В общине объяснили, что заработная плата водителей поднялась на 308%, а минимальная зарплата выросла более чем вдвое. Цена дизельного горючего выросла на 126%, смазочные материалы стоят почти в три раза больше.

Запасные части и комплектующие выросли в цене на 159–194%. Страховые услуги выросли на 272%, а сервисное обслуживание – на 168–210%, отдельные позиции даже вдвое.

По методике расчета тарифов, утвержденной Министерством транспорта еще в 2009 году, пересмотр стоимости билетов обязателен в случае повышения стоимости горючего более чем на 10% или других существенных изменений в работе перевозчиков.

Именно поэтому городской совет принял решение №525 от 21 августа 2025 об установлении новых расценок. Теперь цена билета на маршруте №1 от ТСМ до Больницы составит 18 гривен.

Такая же стоимость будет действовать на №2, что соединяет микрорайон Больница с микрорайоном Яблоневый, а также на №4 Лэнды – Яблоневый – Песчаная.

Стоимость билета №5 от Автостанции до Песчаной определена на уровне 14 грн. На №6 от Больницы до Песчаной установлен тариф 13 грн. На №7 Песчаная – Лукавица и №8 Голубовка – Песчаная пассажиры будут платить по 14 гривен.

Такая же стоимость будет действовать на маршруте №9 8 Ноября – Песчаная, №10 Польок – Песчаная, №11 Ярововская – Больница, №12 Соборная – Больница и №14 Жеваги – Песчаная.

