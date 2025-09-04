Работа для пенсионеров в Одессе охватывает разные отрасли и позволяет пожилым людям выбирать вакансии в соответствии с физическими возможностями и интересами.

Работа для пенсионеров в Одессе предлагается в нескольких сферах, в том числе охрана, гостинично-ресторанный бизнес и складская деятельность, сообщает Politeka.

Актуальные вакансии предоставляет сайт work.ua.

Компания «Правозащита-КС» ищет охранника по обеспечению безопасности на объекте по адресу улица Евгения Танцуры, 22а. Заработная плата составляет 8000-10000 гривен. Сотрудник контролирует соблюдение трудовой дисциплины персонала, следит за сохранением материальных ценностей, взаимодействует с администрацией объекта и следит за общественным порядком.

Требования: дисциплинированность, пунктуальность, аккуратный внешний вид и желание работать. Компания готова взять пенсионера и предпочитает ветеранов.

Ресторан Yourz Asia на улице Бунина, 17, ищет портомойницу . Заработная плата колеблется от 13500 до 27000 гривен (900 грн в смену). Обязанности включают мытье посуды и поддержку чистоты в зале и на кухне. Работодатель обеспечивает стабильный график, питание и регулярную оплату дважды в месяц. Требования: аккуратность и ответственное отношение к работе. Опыт работы приветствуется, но не обязателен.

Компания "Дарлинг" приглашает грузчика на склад строительных материалов на Головковской улице. Оплата составляет 21000-24000 гривен. График: 6/1, с 07:30 до 18:00, ежедневная выплата от 800 грн. Работник занимается погрузкой и разгрузкой товаров, фасовкой песка и щебня и поддержанием порядка на складе. Требования: хорошая физическая форма, отсутствие вредных привычек, ответственность и трудолюбие. Возраст до 55 лет.

Итак, работа для пенсионеров в Одессе охватывает различные отрасли и позволяет пожилым людям выбирать вакансии в соответствии с физическими возможностями и интересами, обеспечивая стабильную оплату и дружескую среду.

