Новый график движения транспорта в Харькове обеспечивает организованное передвижение по городу во время ремонтных работ.

С 1 по 6 сентября с 9:00 до 17:00 будет введен новый график движения транспорта в Харькове для трех трамвайных маршрутов через асфальтирование пути, сообщает Politeka.

Это касается трамваев №1, №12 и №20, которые будут временно курсировать по другим направлениям или не будут курсировать вообще, как информирует городской совет .

Движение трамваев будет приостановлено на улице Евгения Котляра, на участке от Благовещенской до Большой Панасовской. Городские власти призывают харьковчан заранее планировать поездки, учитывая временные изменения.

В течение этого периода трамвай №12 будет курсировать по следующему маршруту: разворотный круг «Центральный парк» – улица Мироносицкая – Николая Хвылевого – Тринклера – проспект Независимости – спуск Клочковский – Клочковская – проезд Рогатинский – пер. Пискуновский – пер. Лосовский – улица Большая Афанасьевская – разворотный круг «Ивановка».

№20 будет временно ездить от разворотного круга «Проспект Победы» через проспект Победы – улицу Клочковскую – проезд Рогатинский – переулок Пискуновский – пер.

В то же время, трамвай №1 во время проведения работ на пути курсировать не будет. Харьковчан советуют пользоваться альтернативными маршрутами или учитывать возможные задержки в движении.

Итак, новый график движения транспорта в Харькове на 1-6 сентября обеспечивает организованное передвижение пассажиров по городу во время ремонтных работ и позволяет горожанам спланировать свой маршрут заранее, избежав неудобств и задержек.

Жителям рекомендуют принять во внимание такие временные новшества.

