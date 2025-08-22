Укрзализныця объявила о назначении 5 дополнительных экспрессов, которые будут курсировать разными направлениями осенью, также касается новый график движения поездов из Днепра, сообщает Politeka.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

По словам представителей компании, такое решение принято с целью облегчить путешествия пассажиров в период повышенного спроса, когда билеты раскупаются очень быстро.

Среди рейсов особое внимание обращает на новый график движения поездов из Днепра, что открывает жителям больше возможностей для комфортных путешествий в столицу и обратно в город.

В компании подчеркивают, что появление этих дополнительных поездов позволит пассажирам уйти от проблем с дефицитом мест в пик сезона, ведь нередко билеты раскупаются за считанные дни. В то же время расширенное расписание позволяет путешествовать в более удобное время, планируя путешествия заранее.

Какие дополнительные рейсы назначены:

Поезд 220/219 по маршруту Киев – Днепр будет отправляться как из столицы, так и из Днепра в даты 25, 28, 30 и 31 августа. Это позволит жителям города и киевлянам выбрать удобное время для поездки в обе стороны.

Поезд 49/250 по маршруту Киев – Львов будет курсировать в даты 27 и 28 августа. Это еще одна возможность для пассажиров, планирующих поездку в культурный центр Украины или возвращение в столицу.

Экспресс 159/160 по маршруту из столицы в Трускавец будет отправляться в сентябре и октябре. В частности, он будет курсировать в даты 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 и 28 сентября, а также 3, 4 и 5 октября. Таким образом, желающие посетить бальнеологический курорт Трускавец получат больше возможностей для путешествий в сезон отпусков.

Экспресс 218/217 по маршруту Чоп – Львов будет курсировать в сентябре четными днями. Это обеспечит регулярное сообщение между двумя важными железнодорожными узлами Западной Украины.

Экспресс 284/283 по маршруту Ужгород – Киев будет отправляться через день, начиная с 1 сентября вплоть до введения нового графика движения в 2026 году. Этот рейс имеет особое преимущество: в столице он будет удобно стыковаться со скоростными составами, следующими из Днепра и Харькова.

"Укрзализныця" напоминает пассажирам, что перед путешествием стоит проверять актуальное расписание на официальном сайте компании, ведь даты курсирования и список промежуточных остановок могут изменяться в зависимости от обстоятельств.

