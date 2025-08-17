Прогноз погоды на неделю с 18 по 24 августа в Запорожье обещает ясные дни без осадков.

Прогноз погоды на неделю с 18 по 24 августа в Запорожье сообщает, что начало недели будет тёплым, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Синоптик .

В понедельник, 18 августа, температура утром +21°C, днем +28°C, вечером +22°C. Воздух влажный, слабый ветер, осадки практически отсутствуют. Облака появятся днем и рассеются до вечера.

Во вторник, 19 числа, днем воздух прогреется до +25°C, а ночью охладится до +16°C. Солнечно, без дождя слегка подышит ветер. Народная примета отмечает: если цветы закрываются, следует ожидать дождя; сухой день предполагает сухую осень, ясный – суровую зиму.

Среда, 20-е, будет ясной с утра до вечера. Температура будет колебаться от +17°C до +28°C. По народным наблюдениям, летние грозы заканчиваются, а подготовка аистов к отлету сулит холодную осень.

В четверг, 21 числа, столбики термометра покажут от +19 до +30°C. Сутки будут солнечными и спокойными. Согласно приметам, хорошая погода в этот день предвещает тёплый сентябрь, иней — богатый урожай.

Пятница, 22-го, отличится жарой: днем +32°C, ночью +20°C. Ясно, что дождя не ожидается. Народная примета советует: с этого времени осенние летние осадки перебивают, созревают ягоды и грибы появляются.

Суббота, 23 числа, воздух днем прогреется до +32°C, ночью +22°C. Сутки ясные, без осадков. Народная примета: сильная жара или дождь будет повторяться в течение осени; спокойная вода в водоемах обещает теплое время.

Воскресенье, 24 августа, немного прохладнее: днем +26°C, ночью +16°C. Неделя завершится ясными, теплыми днями, стабильными показателями влаги и слабым дыханием ветра.

Прогноз погоды на неделю с 18 по 24 августа в Запорожье обещает преимущественно солнечные, бездождевые дни с комфортными утренними и вечерними температурами, слабым ветром и переменной влажностью.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: открыта регистрация, как получить помощь.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье: украинцев готовы поддержать, куда обращаться.