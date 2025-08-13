Графік відключення світла в Запоріжжі з 15 по 18 серпня містить детальну інформацію щодо адрес, де будуть проведені планові ремонтні роботи.

Графік відключення світла в Запоріжжі з 15 по 18 серпня повідомляє про планові роботи з ремонту електрообладнання у кількох населених пунктах, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на офіційному сайті Запоріжжяобленерго.

15 серпня з 09:00 до 16:00 світло буде відсутнє в селі Лежине на вулицях Степова (будинки 1-55) та Козача (будинки 20-69, включно з 20а, 24а, 33а та інші).

У цей же час в Івангороді проводитимуть техобслуговування за адресами вул. Центральна (будинки 3-40). В селі Біленьке роботи заплановані на вулицях Липнева (будинки 1-22) та Озерна (будинки 1-25). Також в цьому селі будуть відключення на вул. Патріотична (будинки 49-73, парні і непарні).

18 серпня з 09:00 до 17:00 ремонт електрообладнання охопить с. Долинське, Новосергіївка, Уділенське, Смоляне повністю. В Августинівці у цей день заплановані роботи за адресами: вул. Вишнева (будинки 26-61) та вул. Дніпровська (будинки 1-31, включно з 2, 4а, 6а, 8а, 10а, 14а, 16а та іншими).

Також 18 числа проводитимуть ремонт у с. Розумівка на вулицях Князя Великого (будинки 2, 3, 5), Коноплі (будинки 12, 12а), Кооперативна (будинки 1-17/3) та Степова (будинки 2-38, 42-44, 50-74). Окрім того, буде відключення на вул. Українська, будинок 28.

