График отключения света в Запорожье с 15 по 18 августа сообщает о плановых работах по ремонту электрооборудования в нескольких населенных пунктах, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на официальном сайте Запорожьеоблэнерго .

15 августа с 09:00 до 16:00 свет будет отсутствовать в селе Лежине на улицах Степной (дома 1-55) и Казачья (дома 20-69, включая 20а, 24а, 33а и другие).

В то же время в Ивангороде будут проводить техобслуживание по адресам ул. Центральная (дома 3-40). В селе Беленькое работы запланированы на улицах Июльская (дома 1-22) и Озерная (дома 1-25). Также в этом селе будут отключения по ул. Патриотическая (дома 49-73, парные и нечетные).

18 августа с 09:00 до 17:00 ремонт электрооборудования охватит с. Долинское, Новосергеевка, Удиленское, Смоляное полностью. В Августиновке в этот день запланированы работы по адресу ул. Вишневая (дома 26-61) и ул. Днепровская (дома 1-31, включая 2, 4а, 6а, 8а, 10а, 14а, 16а и другие).

Также 18 числа будут производить ремонт в с. Разговор на улицах Князя Великого (дома 2, 3, 5), Конопля (дома 12, 12а), Кооперативная (дома 1-17/3) и Степная (дома 2-38, 42-44, 50-74). Кроме того, будет отключение по ул. Украинский, дом 28.

График отключения света в Запорожье с 15 по 18 августа содержит подробную информацию об адресах, где будут проведены плановые ремонтные работы. Ремонт электрооборудования необходим для поддержания стабильности сети, поэтому просим жильцов учесть указанные даты и адреса во избежание неудобств из-за временного прекращения электроснабжения.

