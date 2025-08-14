Подорожание проезда в Ровно еще может стать реальностью в ближайшее время.

Подорожание проезда в Ровно пока не произошло, хотя проекты решений были обнародованы еще в июне, сообщает Politeka.

Планировалось, что с 1 августа тариф в маршрутках вырастет до 18 гривен, в троллейбусах – до 15, однако члены горисполкома вопрос не рассматривали. Начальник управления транспорта и связи Василий Сливка отметил, что конкретные сроки отсутствуют, поскольку заседания еще не проводили, а подорожание — вынужденный шаг.

Чиновники объясняют необходимость повышения стоимости из-за роста цен на горючее, запасных частей, повышения минимальной зарплаты и общего увеличения расходов на обслуживание транспорта. Кроме того, обновление автобусов и троллейбусов требует значительных финансовых вложений. В некоторых других городах новые тарифы уже действуют.

Общественность одновременно выражает недовольство. Жители отмечают неудобства сервиса, плохое техническое состояние транспорта, большие интервалы движения и сокращенные маршруты. Мария из Юбилейного жалуется, что приходится долго ждать автобус, а студентка Анастасия добавляет, что троллейбусы находятся в неудовлетворительном состоянии и курсируют ограниченно.

Проезд в городе остается без изменений — 12 гривен в маршрутках и 8 в троллейбусах. Уже 5 августа запланировано онлайн-заседание исполкома. Формально вопрос стоимости в повестке отсутствует, но его могут рассмотреть при обсуждении. Поэтому подорожание проезда в Ровно может стать реальностью в ближайшее время. Жителям советуют внимательно следить за ситуацией, чтобы вовремя узнать возможные изменения.

