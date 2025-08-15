Работа для пенсионеров в Харькове открыта сразу в нескольких компаниях, предлагающих официальное трудоустройство и разные условия занятости, сообщает Politeka.

Актуальную информацию о вакансиях предоставляет сайт work.ua.

Сеть АЗК OKKO ищет уборщицу в Солоницевке. Оплата - 10 000 грн, предоставляется бесплатное медицинское страхование, оплачиваемый отпуск 24 дня и больничные. Трудоустройство официально с первого дня, без задержек зарплаты. Основная задача – качественная уборка помещений. Подходит для студентов и пенсионеров.

ПринтПриниматель приглашает печатника или помощника печатника для работы в футболочной типографии. Зарплата – 10 000–16 000 грн с перспективой повышения. Требования – внимательность, опрятность, опыт с вышивальной технологией будет преимуществом. Обязанности – печать футболок и учет остатков. Полная занятость, условия труда неопасны. Позиция открыта для студентов, людей с инвалидностью и пенсионеров.

Компания Grafix предлагает вакансию помощника маляра в Харькове с зарплатой 20 000–27 000 грн. Работа заключается в подготовке металлических поверхностей перед покраской и выполнении вспомогательных задач в цехе. Предусмотрена учеба на рабочем месте и стабильная занятость в коллективе. Требования – ответственность, внимательность, хорошее зрение. Опыт от 1 года, предпочтение ветеранам.

Вакансии обеспечивают стабильную оплату, обучение и официальное оформление. Работа для пенсионеров в Харькове охватывает различные сферы от уборки и печати до производственных процессов с металлом.

Дополнительные сведения см. в авторах объявлений.

