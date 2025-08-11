За последний месяц подорожание муки в Сумской области коснулось как больших фасовок, так и более мелких.

Подорожание муки в Сумской области зафиксировано по данным портала Минфин и цен местных магазинов, сообщает Politeka.

Сайт Минфин предоставляет актуальную динамику.

Мука «Хуторок» пшеничная фасовка 2 кг в торговой сети Novus сейчас стоит 58,21 грн, тогда как в июле средняя стоимость составляла 56,94. Согласно динамике индекса потребительских цен, в период с 11.07 по 11.08 2025 года позиция подорожала на 0,25. За прошедший месяц стоимость держалась на уровне 57,96, а с 26 числа поднялась до 58,18 гривен, после чего с начала августа зафиксировано 58,20–58,21.

Для фасовки 1 кг «Хуторок» у Novus актуальная цена составляет 33,26 грн, тогда как средний июльский показатель равнялся 32,43. Рост за месяц составил 1,58. В середине июля цена была 31,68 грн, с 14 июля - 32,88 гривны, с 21 июля - 33,16, а в конце месяца поднялась до 33,24-33,26, что сохраняется и в августе.

В Сумах, по данным сети Сильпо , 1 кг «Хуторок» пшеничного стоит 27,89 грн. Также в продаже есть мука Киевмлин высшего сорта по 32,49 и Сто пудов ржаная по 24,99. Следовательно, за последний месяц подорожание муки в Сумской области коснулось как больших фасовок, так и более мелких, что видно по сравнению среднемесячных показателей и текущих расценок.

К слову, в Сумской области также сообщали о подорожании яиц, растительных масел и макаронных изделий, что подтверждается данными из различных торговых сетей и ежедневным мониторингом.

Местным жителям стоит планировать семейный бюджет, учитывая сложившуюся ситуацию и выбирать более дешевые альтернативы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области: выплаты могут получить не все, каким критериям нужно соответствовать.

Также Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Хмельницкой области: как получить помощь

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве: какую поддержку готовы оказать пожилым украинцам.