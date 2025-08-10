Ограничения движения в Харькове создают неудобства для местных жителей, поэтому рассказываем, что известно о участках, где нельзя будет проехать.

До 1 сентября в Харькове будут действовать существенные ограничения движения , связанные с ремонтными работами на улице Евгения Котляра, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе городского совета в Телеграмм, поэтому придется учитывать изменения в организации проезда как для автомобилистов, так и для пассажиров общественного транспорта.

По информации городского совета, именно на участке от улицы Чеботарской до Полтавского Путь ограничение движения в Харькове будет действовать в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Это обусловлено необходимостью ремонта дорожного покрытия проезжей части.

Чтобы работы проходили быстро и без лишних задержек, организовано движение свободными от ремонта полосами. Водители призывают быть внимательными и планировать маршруты с учетом этих изменений.

Кроме того, на Евгения Котляра временно прекращен проезд трамваев на отрезке от Благовещенской до Большой Панасовской. Неудобства продлятся ежедневно с 9:00 до 17:00 до 20 августа.

Из-за этого маршруты трамваев изменились: №12 теперь будет ехать через Центральный парк, Мироносицкую, Николая Хвылевого, Тринклера, проспект Независимости, Клочковский спуск, Клочковскую, проезд Рогатинский, переулки Пискуновский и Лосовский, а также Большую Афанасьевскую до разворотного.

Аналогично изменил маршрут и №20: разворотный круг "Пр. Победы", проспект Победы, Клочковская, проезд Рогатинский, переулки Пискуновский, Лосовский, улица Большая Афанасьевская, разворотный круг "Ивановка".

А если говорить о №1, то он вообще не ездит. Напомним, что временные ограничения движения в Харькове направлены на улучшение качества дорог и безопасности города. Итак, водителям и пассажирам следует заранее планировать поездки.

