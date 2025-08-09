Ограничения движения транспорта в Черновцах внедряются для проведения необходимых ремонтных и строительных работ.

В Черновцах будут введены ограничения движения транспорта на нескольких улицах города, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет пресс-служба Черновицкого городского совета.

В частности, временное частичное ограничение будет действовать на улице Кирилла Стеценко с 11.08 по 13.08, включая ямочный ремонт дорожного покрытия.

На улице Антона Кохановского, 2 полностью перекроют движение транспорта и запретят парковку с 7 августа по 1 октября. Это связано с капитальным ремонтом контейнерных площадок.

Также частичное ограничение предусмотрено на ул. Розы Ауслендер, 35 в период с 11.08 по 15.08 в связи с подключением кабельной канализации ООО «Лангейт».

Самые продолжительные изменения ожидают ул. Товмоченской (от ул. Гусятинской до ул. Дениса Сичинского, 12-А), где движение полностью закроют с 6 августа по 20 декабря из-за капитального ремонта дорожного покрытия.

Следовательно, ограничения движения транспорта в Черновцах внедряются с целью проведения необходимых ремонтных и строительных работ, что может вызвать временные неудобства для водителей и жителей города. Рекомендуется планировать поездки с учетом этих изменений.

К слову, в Черновцах также сообщали о том, что до 14 августа будут продолжаться работы по восстановлению дорожного покрытия на ул. Николая Кордубы, Александра Щербанюка, Юрия Федьковича, Пауля Целана, Рози Ауслендер и Сторожинецкой.

На последнем участке ремонтные работы охватят отрезок от улицы Петра Каспрука до Гадяцкой.

Контроль за исполнением распоряжения возложили на департаменты транспорта, инфраструктуры и благоустройства, а также отдельные подразделения коммунального хозяйства городского совета.

