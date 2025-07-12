Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области через эту программу направлена ​​на укрепление социальной стабильности.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области приобрела новый формат благодаря совместному проекту Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и благотворительному фонду «Право на защиту», передает Politeka.

Об этом говорится в телеграмм-канале УВКБ ООН.

Речь идет о финансовой поддержке в виде частичного покрытия расходов на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц, а также вернувшихся в Украину из-за рубежа граждан.

Цель программы — улучшить жилищные условия людей, проживающих сейчас во временных или непригодных для длительного проживания объектах. Под критерии попадают пенсионеры, которые находятся в школах, больницах, модульных городках или заведениях, подпадающих под определение постановления КМУ №930. Кроме того, участие возможно и для тех, кто снимает квартиру, но находится под угрозой выселения или проживает в крайне сложных условиях.

Пособие предусмотрено на срок до шести месяцев. При этом одним из условий участия является реальный план дальнейшей финансовой самостоятельности после завершения периода поддержки. Цель инициативы не просто предоставить кратковременное решение, а сформировать основу для стабильной жизни.

Кроме средств на оплату жилья предусмотрены дополнительные сервисы: юридические консультации, а также содействие в трудоустройстве. Это позволяет не только облегчить текущее положение, но и обеспечить продолжительную поддержку. Заявки подаются путём заполнения анкеты, однако окончательное решение по участию принимается после отбора.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области через эту программу направлена ​​на укрепление социальной стабильности и адресную поддержку наиболее уязвимых категорий населения.

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