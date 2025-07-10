Житло для переселенців у Києві дасть можливість знайти прихисток для тих, хто був змушений покинути свій дім через війну.

Уряд запускає масштабну перевірку будівель, які потенційно можуть стати тимчасовим житлом для переселенців у Києві, повідомляє Politeka.

Як інформує "Судово-юридична газета", серед можливих варіантів будуть санаторії, бази відпочинку та гуртожитки. Ідея в тому, щоб у 2025 році кожен охочий мав змогу самостійно обрати житло для переселенців у Києві зі спеціального реєстру.

Цей великий державний проект має на меті дати людям не лише дах над головою, а й певну впевненість у завтрашньому дні. Про це говорили на воркшопі, присвяченому інвентаризації житлового фонду, який може бути переданий у користування внутрішньо переміщеним особам.

Саме про житло для переселенців у Києві йшлося у виступі голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Павла Фролова. За його словами, Україна вперше запускає повноцінну інвентаризацію усього житла, придатного для розміщення ВПО.

Це означає, що перевірятимуть лише ті об’єкти, які мають законне походження, зрозумілу форму власності й можуть бути передані людям без юридичних пасток.

Паралельно в межах нового законодавства створюється єдиний реєстр об’єктів. У ньому буде зазначено, де саме розташоване кожне приміщення, в якому воно стані, кому належить і чи готове до проживання. Важливо, що ВПО самі зможуть переглядати й обирати варіанти без посередників.

Уряд також візьме до уваги не лише існуючий, а й потенційний прихисток. Це може бути комунальна чи державна власність, будівлі, що належали громадам, колишні гуртожитки або навіть ті об’єкти, які потребують певного оновлення.

Зараз у кожній області працюють спеціальні комісії, які оцінюють технічний стан приміщень. Окрім цього, за словами Фролова, уже створюється інтерактивна карта, що дасть змогу орієнтуватися в доступному фонді домівок.

Йде також робота з міжнародними донорами, зокрема щодо підтримки в ремонтах та облаштуванні таких будівель. Очікується, що вже у 2025 році тисячі українських родин з числа внутрішньо переміщених осіб зможуть вибрати свою нову тимчасову або, можливо, постійну оселю зі списку перевірених варіантів.

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