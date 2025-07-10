Жилье для переселенцев в Киеве позволит найти убежище для тех, кто был вынужден покинуть свой дом из-за войны.

Правительство запускает масштабную проверку зданий, которые могут стать временным жильем для переселенцев в Киеве , сообщает Politeka.

Как информирует "Судебно-юридичиская газета", среди возможных вариантов будут санатории , базы отдыха и общежития. Идея в том, чтобы в 2025 году каждый желающий мог самостоятельно выбрать жилье для переселенцев в Киеве из специального реестра.

Этот большой государственный проект имеет целью дать людям не только крышу над головой, но и уверенность в завтрашнем дне. Об этом говорили на воркшопе, посвященном инвентаризации жилищного фонда, который может быть передан в использование внутренне перемещенным лицам.

Именно о жилье для переселенцев в Киеве говорилось в выступлении главы Временной следственной комиссии Верховной Рады Павла Фролова. По его словам, Украина впервые запускает полноценную инвентаризацию всего жилья, пригодного для размещения ВПЛ.

Это означает, что будут проверять только те объекты, которые имеют законное происхождение, понятную форму собственности и могут быть переданы людям без юридических ловушек.

Параллельно внутри нового законодательства создается единый реестр объектов. В нем будет указано, где расположено каждое помещение, в каком оно состоянии, кому принадлежит и готово ли к проживанию. Важно, что ВПЛ сами смогут просматривать и выбирать варианты без посредников.

Правительство также примет во внимание не только существующее, но и потенциальное убежище. Это может быть коммунальная или государственная собственность, принадлежащие общинам здания, бывшие общежития или даже объекты, требующие определенного обновления.

В настоящее время в каждой области работают специальные комиссии, которые оценивают техническое состояние помещений. Кроме этого, по словам Фролова, уже создается интерактивная карта, позволяющая ориентироваться в доступном фонде домов.

Идет также работа с международными донорами, в частности, по поддержке в ремонтах и ​​обустройстве таких зданий. Ожидается, что уже в 2025 году тысячи украинских семей из числа внутренне перемещенных лиц смогут выбрать свое новое временное или, возможно, постоянное жилище из списка проверенных вариантов.

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