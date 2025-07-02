Кроме повышения тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области и других регионах, МВФ отмечает необходимость обновления системы льгот.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области возможно из-за меморандума между МВФ и Украиной, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в новом меморандуме.

В новом меморандуме Международного валютного фонда (МВФ) отмечается, что, несмотря на рост в 2023-2024 годах, тарифы на электроэнергию для населения покрывают лишь около половины ее реальной стоимости, по которой эту электроэнергию покупает малый бизнес.

Аналогичная ситуация наблюдается и с ценой на газ для домохозяйств — она составляет примерно 50% от рыночного уровня. В то же время, на тепло и водоснабжение остаются замороженными с начала полномасштабного военного вторжения.

МВФ призывает украинские власти разработать четкий и последовательный план повышения тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области и других ругионах Украины до уровня, который будет покрывать их реальную себестоимость с учетом социальных аспектов.

Речь идет о полном переходе к экономически обоснованным ценам, отражающим реальные расходы на предоставление услуг без государственного вмешательства. По оценкам фонда, это поможет снизить долги в энергетическом секторе, вернуть коммунальным предприятиям прибыльность, стимулировать конкуренцию на рынке и повысить энергоэффективность.

Кроме повышения тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области и других регионах, МВФ отмечает необходимость обновления системы жилищных субсидий. Фонд рекомендует четко определить категории наиболее уязвимых домохозяйств, действительно нуждающихся в государственной поддержке, и обеспечить точное, целенаправленное и эффективное предоставление субсидий.

Тарифы должны возрасти до уровня полного покрытия расходов . Это означает:

Электроэнергия: 8,64 грн/кВт-час

8,64 грн/кВт-час Газ: 15,92 грн/куб.м

15,92 грн/куб.м Вода (включая водоотвод): 171,76 грн/куб.м

171,76 грн/куб.м Отопление: 56,68 грн/кв. м

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