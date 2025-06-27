Пенсионный фонд Украины не доказал отсутствие законных оснований для выплат пенсии в Киевской области.

Пенсионный фонд Украины отказал жителю Киевской области в выплате 276 809 гривен недополученной пенсии умершего отца, ссылаясь на пропущенный 6-месячный срок обращения после смерти пенсионера, сообщает Politeka.

Однако Фастовский горрайонный суд принял сторону наследника, который обратился в суд за защитой собственных прав.

Мужчина получил свидетельство о праве на наследство после смерти отца – военного пенсионера, состоявшего на учете в Главном управлении ПФУ на Киевщине.

Согласно решениям Киевского окружного административного суда, общая сумма недополученной пенсии составила 276809 гривен. Наследник подал заявление о его выплате, но получил отказ из-за якобы нарушения срока.

Судебный орган признал отказ Пенсионного фонда Украины безосновательным. Было подтверждено, что свидетельство о праве на наследство является правоустанавливающим документом, дающим наследнику право собственности на наследственное имущество, включая недополученные деньги.

Конституция Украины гарантирует право владеть, пользоваться и распоряжаться собственностью, поэтому решение ПФУ противоречит действующему законодательству.

По решению суда, с Главного управления ПФУ в пользу мужчины взыскана половина суммы недополученной пенсии – 130 404 гривны.

Судебный орган также подчеркнул, что Пенсионный фонд Украины не доказал отсутствие законных оснований для выплат пенсии в Киевской области.

К слову, в Киевской области был еще один случай , связанный с ПФУ - он требовал у женщины вернуть 86 тысяч гривен.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что женщина имеет инвалидность I группы, связанную с Чернобыльской катастрофой, и получает выплаты в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».