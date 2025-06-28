Попри подорожчання проїзду в Києві, мешканці й далі матимуть зручний доступ до транспорту з гнучкими можливостями оплати.

Подорожчання проїзду в Києві торкнеться не самих тарифів на поїздки, а вартості пластикових транспортних карт, які використовуються для оплати у громадському транспорті, передає Politeka.

Як повідомляє Київська міська державна адміністрація, з 1 липня 2025 року змінюється ціна на придбання нових карток.

Звичайна синя транспортна — коштуватиме 96 гривень, а учнівська персоніфікована — 120 гривень. Причиною такого кроку називають зміну виробничих умов, зростання логістичних витрат та інших компонентів, пов’язаних із виготовленням пластикових карт.

Різниця у вартості зумовлена специфікою їхнього виробництва. Якщо звичайні сині — виготовляються масово, то учнівські — індивідуально, з урахуванням персональних даних. Така персоналізація підвищує собівартість, що й відображається на кінцевій ціні.

Водночас важливо підкреслити: вартість проїзду у міському транспорті не змінюється. Пасажири можуть і надалі користуватись раніше придбаними картками — їх можна поповнювати й використовувати без обмежень. Зміни торкнуться лише нових — які будуть продаватися з липня.

Нагадаємо, що такий засіб для оплати проїзду дозволяє розраховуватися у всіх видах комунального транспорту столиці — від метро й тролейбусів до фунікулера та міської електрички. Придбати її можна в касах метрополітену, Т-крамницях і терміналах на станціях метро. Також у киян є можливість користуватись цифровими варіантами на смартфоні, які мають ті ж функції та знижки, що й пластикові.

Попри подорожчання проїзду в Києві в частині вартості нових карток, мешканці й далі матимуть зручний доступ до транспорту з гнучкими можливостями оплати.

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