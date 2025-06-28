Несмотря на подорожание проезда в Киеве, жители и дальше будут иметь удобный доступ к транспорту с гибкими возможностями оплаты.

Подорожание проезда в Киеве коснется не самих тарифов на поездки, а стоимости пластиковых транспортных карт, используемых для оплаты общественного транспорта, передает Politeka.

Как сообщает Киевская городская государственная администрация , с 1 июля 2025 года меняется цена на приобретение новых карт.

Обычная синяя транспортная — обойдется в 96 гривен, а ученическая персонифицированная — в 120 гривен. Причиной такого шага называют изменение производственных условий, рост логистических затрат и других компонентов, связанных с изготовлением пластиковых карт.

Разница в стоимости обусловлена ​​спецификой их производства. Если обычные синие производятся массово, то ученические индивидуально, с учетом персональных данных. Такая персонализация повышает себестоимость и отражается на конечной цене.

В то же время важно подчеркнуть: стоимость проезда в городском транспорте не меняется. Пассажиры могут и дальше пользоваться ранее приобретенными карточками — их можно пополнять и использовать без ограничений.

Напомним, что такое средство для оплаты проезда позволяет рассчитываться во всех видах коммунального транспорта столицы – от метро и троллейбусов до фуникулера и городской электрички. Приобрести ее можно в кассах метрополитена, Т-магазинах и терминалах на станциях метро. Также у киевлян есть возможность использовать цифровые варианты на смартфоне, которые имеют те же функции и скидки, что и пластиковые.

Несмотря на подорожание проезда в Киеве в части стоимости новых карт, у жителей будут и дальше иметь удобный доступ к транспорту с гибкими возможностями оплаты.

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