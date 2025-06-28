Подорожание проезда в Киеве коснется не самих тарифов на поездки, а стоимости пластиковых транспортных карт, используемых для оплаты общественного транспорта, передает Politeka.
Как сообщает Киевская городская государственная администрация , с 1 июля 2025 года меняется цена на приобретение новых карт.
Обычная синяя транспортная — обойдется в 96 гривен, а ученическая персонифицированная — в 120 гривен. Причиной такого шага называют изменение производственных условий, рост логистических затрат и других компонентов, связанных с изготовлением пластиковых карт.
Разница в стоимости обусловлена спецификой их производства. Если обычные синие производятся массово, то ученические индивидуально, с учетом персональных данных. Такая персонализация повышает себестоимость и отражается на конечной цене.
В то же время важно подчеркнуть: стоимость проезда в городском транспорте не меняется. Пассажиры могут и дальше пользоваться ранее приобретенными карточками — их можно пополнять и использовать без ограничений.
Напомним, что такое средство для оплаты проезда позволяет рассчитываться во всех видах коммунального транспорта столицы – от метро и троллейбусов до фуникулера и городской электрички. Приобрести ее можно в кассах метрополитена, Т-магазинах и терминалах на станциях метро. Также у киевлян есть возможность использовать цифровые варианты на смартфоне, которые имеют те же функции и скидки, что и пластиковые.
Несмотря на подорожание проезда в Киеве в части стоимости новых карт, у жителей будут и дальше иметь удобный доступ к транспорту с гибкими возможностями оплаты.
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