Новая система оплаты за проезд в Запорожье призвана сделать использование транспорта современным, удобным и контролируемым.

Новая система оплаты за проезд в Запорожье продолжает внедряться в городском транспорте, сообщает Politeka.

Жители смогут оплачивать поездки с помощью специальной карты Сечь. Такую информацию предоставляют в Запорожском городском совете.

Более четырех месяцев назад город начал тестировать муниципальную транспортную карточку Сечь, целью которой является автоматизация оплаты проезда и прозрачный учет пассажиропотока. На первом этапе карты выдавались отдельным категориям пассажиров - льготникам и студентам.

За этот период было выдано 98 льготных карт "Сич Льготная" и 377 студенческих "Сич Студенческая". Ими уже можно пользоваться в муниципальном транспорте, в том числе трамваях и троллейбусах.

В ближайшее время в Запорожье планируют ввести "Сечь Общая" - универсальную карточку, которая будет доступна всем желающим. Она позволит не только платить за разовые поездки, но и покупать месячные проездные билеты. Для удобства горожан на базе КП "Запорожэлектротранс" установят стационарные терминалы для автоматической выдачи.

Дополнительно, в мобильном приложении EasyPay уже доступна функция пополнения Сечи, а в ближайшее время пользователи смогут оформить и виртуальную карточку – с таким же функционалом, как у физической.

Новая система оплаты за проезд в Запорожье призвана сделать использование транспорта современным, удобным и контролируемым. Она позволит избегать наличных расчетов, улучшить учет пассажиров и обеспечить эффективное планирование транспортной сети.

К слову, в Запорожье также был введен новый график транспорта. С 16 по 30 июня временно приостановлена ​​работа троллейбусов №3, №8, №11 и №17.

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