Новий графік транспорту в Запоріжжі покликаний забезпечити безпеку та стабільність перевезень під час проведення важливих ремонтних робіт у місті.

Новий графік руху транспорту в Запоріжжі вступив у дію 16 червня, повідомляє Politeka.

Він був запроваджений у зв’язку з ремонтними роботами на дорожньому покритті та трамвайних коліях. Зміни торкнулися маршрутів трамваїв, тролейбусів та автобусів комунального підприємства «Запоріжелектротранс».

З 16 по 30 червня тимчасово призупинено роботу тролейбусів №3, №8, №11 та №17. Причина — відновлення асфальтобетонного покриття по проспекту Соборному. На окремих ділянках курсують тролейбуси з автономним ходом.

Наприклад, №3 курсує за напрямком «Вул. Піщана» — «Вул. Сєдова», а №8 — від «Заводу Запоріжкабель» до вулиці Сєдова. Маршрути №11 та №17 здійснюють обмежений рух на ділянці «Вул. Сєдова» — «Набережна».

Решта тролейбусних напрямків — №9 та №14 — працюють без змін, згідно з чинними схемами. Також у будні дні здійснюються спеціальні рейси через острів Хортиця до зупинки «Турбаза “Хортиця”». Відправлення від площі Профспілок — о 07:51, зворотній рейс із вулиці Піщаної — о 16:36.

Трамваї №3, №14 та №16 також змінили напрямок руху. З 08:45 до 14:45 вони курсували за скоригованими маршрутами у зв’язку з ремонтом колії на перехресті вул. В. Зайцева та вул. Незалежної України.

Трамвай №3 рухався між «Запоріжжям Лівим» та «Запоріжцирком», а також між вокзалом «Запоріжжя-І» та Трамвайним депо. Аналогічні зміни стосувалися №16. Трамвай №14 курсував за маршрутом «Автострада» — «Майдан Волі».

Роботу автобусів №7, №17, №18, №29, №34а, №38, №39, №56, №59, №72, №86, №94 та №98 (із кінцевою зупинкою «вул. Гарнізонна») було організовано без значних змін.

Новий графік транспорту в Запоріжжі покликаний забезпечити безпеку та стабільність перевезень під час проведення важливих ремонтних робіт у місті.

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