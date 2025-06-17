Новый график транспорта в Запорожье призван обеспечить безопасность и стабильность перевозок при проведении важных ремонтных работ в городе.

Новый график движения транспорта в Запорожье вступил в силу 16 июня, сообщает Politeka.

Он был введен в связи с ремонтными работами на дорожном покрытии и трамвайных путях. Изменения коснулись маршрутов трамваев, троллейбусов и автобусов коммунального предприятия «Запорожэлектротранс».

С 16 по 30 июня временно приостановлена ​​работа троллейбусов №3, №8, №11 и №17. Причина – восстановление асфальтобетонного покрытия по проспекту Соборному. На отдельных участках курсируют троллейбусы с автономным ходом.

К примеру, №3 курсирует по направлению «Ул. Песчаная» – «Ул. Седова», а №8 – от «Завода Запорожкабель» до улицы Седова. Маршруты №11 и №17 совершают ограниченное движение на участке «Ул. Седова» - «Набережная».

Остальные троллейбусные направления — №9 и №14 — работают без изменений, согласно действующим схемам. Также в будние дни осуществляются специальные рейсы через остров Хортица до остановки «Турбаза Хортица». Отправление от площади Профсоюзов – в 07:51, обратный рейс с улицы Песчаной – в 16:36.

Трамваи №3, №14 и №16 также изменили направление движения. С 08:45 по 14:45 они курсировали по скорректированным маршрутам в связи с ремонтом пути на перекрестке ул. В. Зайцева и ул. Независимая Украина.

Трамвай №3 двигался между «Запорожье Левое» и «Запорожцирком», а также между вокзалом «Запорожье-I» и Трамвайным депо. Аналогичные изменения касались №16. Трамвай №14 курсировал по маршруту «Автострада» – «Майдан Воли».

Работа автобусов №7, №17, №18, №29, №34а, №38, №39, №56, №59, №72, №86, №94 и №98 (с конечной остановкой «ул. Гарнизонная») была организована без значительных изменений.

Новый график транспорта в Запорожье призван обеспечить безопасность и стабильность перевозок при проведении важных ремонтных работ в городе.

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