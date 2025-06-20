Красный Крест Украины реализует ряд важных социальных и гуманитарной помощи для пенсионеров в Полтавской области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется обществом Красного Креста, однако важно любить все нюансы и особенности этой поддержки, сообщает Politeka.net.

Об этом организация предупредила на своей странице в Facebook.

Филиал организации Общества Красного Креста Украины реализует ряд важных социальных и гуманитарных пособий для пенсионеров в Полтавской области.

В частности, организация:

оказывает гуманитарную помощь для пенсионеров в Полтавской области в виде товаров первой необходимости

организует Дни донора и активно популяризирует культуру добровольного донорства.

учит население навыкам оказания первой медицинской помощи для спасения жизни в критических ситуациях

проводит информационные кампании по актуальным социальным и гуманитарным темам, повышая осведомленность общины

собирает, сортирует и передает одежду, обувь, постельное белье оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Особое внимание уделено развитию молодежного волонтерства – в филиале действуют просторы для реализации инициатив, тренингов и социальных проектов. Вместе с Центром психосоциальной поддержки здесь организуются групповые мероприятия по укреплению эмоционального здоровья.

Отдельное направление — помощь в поиске пропавших без вести людей путем фиксации обращений и передачи их в соответствующие службы. В случае происшествий специалисты организации оперативно реагируют и поддерживают пострадавших.

Для пожилых людей и одиноких граждан предоставляется уход на дому — социальные работники заботятся о тех, кто в этом больше нуждается.

Филиал работает с понедельника по пятницу, с восьми утра до четырех часов дня, по адресу: улица Кучеренко, 4 в Полтаве.

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