Об этом говорится в отчете американского Института исследований войны (Institute for the Study of War, ISW) за 5 мая.

Как предполагают аналитики института, россияне в ближайшие дни захватят Азовсталь, что будет означать взятие под контроль Мариуполя, однако украинские войска могут деоккупировать территории Харьковской области.

Отмечается, что украинское контрнаступление вблизи Харькова может подорвать российские силы северо-восточнее Харькова и заставить армию РФ решать, усиливать ли позиции вблизи Харькова или рисковать потерять большинство или все свои позиции в пределах досягаемости артиллерии.

По данным института, за последние 24 часа украинские войска не сделали ни одного подтвержденного продвижения, но отразили попытки России вернуть утраченные позиции.

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«Российские силы добились незначительного прогресса в продолжении атак на востоке Украины, и украинские силы, возможно, смогут выстроить свои постоянные контратаки и успешное отражение российских атак вдоль Изюмской оси в более широкое контрнаступление, чтобы вернуть оккупированную Россией территорию в Харьковской области», - говорится в отчете.

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Отметим, что 5 мая Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы обороны Украины перешли к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях.

В свою очередь в Генштабе ВСУ утром 6 мая сообщили, что в Мариуполе враг продолжает блокировку подразделений Сил обороны в районе "Азовстали". В отдельных районах при поддержке авиации возобновил штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал страны, на которые Путин может напасть после Украины.

Также Politeka.net писала, что Арестович назвал варианты развития событий в мае.

Кроме того Politeka.net писала, что стало известно, кто помог Украине потопить российский крейсер "Москва".