Российские оккупанты переместили основные усилия на Луганское направление, где в районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются бои, а силы обороны Украины перешли к контрнаступательным действиям.

Об этом, как пишет Politeka.net, в разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По словам Залужного, связь с Милли он поддерживает постоянно.

«Традиционно проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке. В частности, о перемещении основных усилий противника на Луганское направление, где в районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются ожесточенные бои, а также переход сил обороны Украины к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях», - сообщил Залужный.

Кроме того, Главнокомандующий ВСУ проинформировал своего собеседника о том, что россия продолжает использовать против Украины крылатые ракеты.

«Поэтому вопрос предоставления Украине ракетных систем залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS очень актуален», - подчеркнул Залужный.

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