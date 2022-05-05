Об этом, как пишет Politeka.net, в разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
По словам Залужного, связь с Милли он поддерживает постоянно.
«Традиционно проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке. В частности, о перемещении основных усилий противника на Луганское направление, где в районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются ожесточенные бои, а также переход сил обороны Украины к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях», - сообщил Залужный.
Кроме того, Главнокомандующий ВСУ проинформировал своего собеседника о том, что россия продолжает использовать против Украины крылатые ракеты.
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«Поэтому вопрос предоставления Украине ракетных систем залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS очень актуален», - подчеркнул Залужный.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал страны, на которые Путин может напасть после Украины.
Также Politeka.net писала, что Арестович назвал варианты развития событий в мае.
Кроме того Politeka.net сообщала, что для атаки на Одесчину враг может воспользоваться "москитными" возможностями своего флота.