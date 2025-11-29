Аналіз показує, що подорожчання продуктів у Чернігівській області відбувається поступово, але стабільно.

Подорожчання продуктів у Чернігівській області відчутно впливає на щоденні витрати жителів, свідчать дані магазинів та середньомісячні розрахунки, повідомляє Politeka.

Таку інформацію українцям надає портал Мінфін.

Основні причини зростання цін — сезонність, логістичні витрати та коливання курсу національної валюти.

Середня вартість круп, молочних виробів та овочів підвищилася порівняно з жовтнем. Манка «Хуторок» (800 г) у Megamarket, Metro та Novus коштує від 34,56 до 40 гривень. Середнє подорожчання склало 0,50 грн — з 37,18 до 37,68.

Сметана «Простонаше» 20% (340 г) додала 2,27 грн: середня ціна 68,01 грн. У Metro продукт можна придбати за 63,44, у Megamarket та Novus — 70,30.

Найбільший стрибок зафіксовано у категорії овочів. Помідори «сливка» (1 кг) подорожчали з 88,09 до 131,50 грн, у деяких мережах вартість досягає 182,40.

Аналіз показує, що подорожчання продуктів у Чернігівській області відбувається поступово, але стабільно. Жителі регіону відзначають, що овочі зростають найшвидше, тоді як бакалія та молочні товари змінюють ціну помірно.

Фахівці радять порівнювати пропозиції різних магазинів і планувати закупівлі заздалегідь. Це допомагає пом’якшити вплив подорожчання на сімейний бюджет та зберегти рівень споживання основних продуктів.

Крім того, у Чернігівській області підвищення цін торкнулося й комунальних послуг. Зокрема, можуть зрости розцінки на електроенергію. У 2026 році вартість може піднятися до 4,75–5,18 гривень, у 2027 році – до 5,22–6,20, а у 2028 році – до 5,70–7,44.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області: коли і кому чекати змін.