Подорожание продуктов в Черниговской области существенно влияет на ежедневные расходы жителей, свидетельствуют данные магазинов и среднемесячные расчеты, сообщает Politeka.

Такую информацию украинцам предоставляет портал Минфин.

Основные причины роста цен – сезонность, логистические расходы и колебания курса национальной валюты.

Средняя стоимость круп, молочных изделий и овощей повысилась по сравнению с октябрем. Манка "Хуторок" (800 г) в Megamarket, Metro и Novus стоит от 34,56 до 40 гривен. Среднее подорожание составило 0,50 грн - с 37,18 до 37,68.

Сметана «Простонаше» 20% (340 г) прибавила 2,27 грн: средняя цена 68,01 грн. В Metro продукт можно приобрести за 63,44, у Megamarket и Novus – 70,30.

Наибольший скачок зафиксирован в категории овощей. Помидоры «сливки» (1 кг) подорожали с 88,09 до 131,50 грн, в некоторых сетях стоимость достигает 182,40.

Анализ показывает, что удорожание продуктов в Черниговской области происходит постепенно, но стабильно. Жители региона отмечают, что овощи растут быстрее всего, в то время как бакалея и молочные товары изменяют цену умеренно.

Специалисты советуют сравнивать предложения разных магазинов и планировать закупки заранее. Это помогает смягчить влияние удорожания на семейный бюджет и сохранить уровень потребления основных продуктов.

Кроме того, в Черниговской области украинцы имеют возможность получить денежную помощь. Право на эту выплату имеют граждане, у которых среднемесячный совокупный доход за последние шесть месяцев не превышает прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность.

