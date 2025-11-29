Грошова допомога для ВПО у Харківській області поширюється на одну з найбільш вразливих соціальних груп.

Грошова допомога для ВПО у Харківській області буде розширена завдяки рішенню UNICEF Ukraine підтримати переселенців із зон, що перебувають під постійною загрозою, повідомляє Politeka.

За інформацією Міністерства соціальної політики України, міжнародна організація долучається до державної програми «Зимова підтримка». Завдяки цьому планується охопити понад шість тисяч дітей з інвалідністю підгрупи А, які мешкають на прифронтових територіях та потребують додаткових ресурсів у холодний сезон.

Програма передбачає одноразову виплату у розмірі 6 500 гривень. Підтримку зможуть отримати діти з малозабезпечених родин, неповнолітні з інвалідністю, що виховуються у прийомних сім’ях або дитячих будинках сімейного типу, а також діти серед внутрішньо переміщених осіб. Таким чином, грошова допомога для ВПО у Харківській області поширюється на одну з найбільш вразливих соціальних груп.

Отримання коштів можливе у двох форматах. Онлайн-оформлення здійснюється через мобільний застосунок «Дія». Для подання заявки потрібно активувати «Дія.Картку», перейти до розділу «Сервіси», обрати вкладку «Зимова підтримка» та підтвердити участь у програмі.

Ті, кому зручніший особистий візит, можуть скористатися послугами Пенсійного фонду України та оформити допомогу у місцевому відділенні.

Надходження коштів має чітке цільове спрямування. Виплату дозволено витрачати на придбання теплого одягу, взуття, необхідних медикаментів та вітамінних комплексів. Це забезпечує правильне використання виділених коштів та підвищує ефективність програми.

Оформлення відкрито до 17 грудня 2025 року. Кошти після нарахування доступні для використання протягом ста вісімдесяти днів, після чого невикористаний залишок автоматично анулюється.

