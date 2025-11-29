Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области распространяется на одну из самых уязвимых социальных групп.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области будет расширена благодаря решению UNICEF Ukraine поддержать переселенцев из зон, находящихся под постоянной угрозой, сообщает Politeka.

По информации Министерства социальной политики Украины, международная организация вовлекается в государственную программу «Зимняя поддержка». Благодаря этому планируется охватить более шести тысяч детей с инвалидностью подгруппы А, проживающих на прифронтовых территориях и нуждающихся в дополнительных ресурсах в холодный сезон.

Программа предусматривает единовременную выплату в размере 6 500 гривен. Поддержку могут получить дети из малообеспеченных семей, несовершеннолетние с инвалидностью, воспитывающиеся в приемных семьях или детских домах семейного типа, а также дети среди внутренне перемещенных лиц. Таким образом, денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области распространяется на одну из наиболее уязвимых социальных групп.

Получение средств возможно в двух форматах. Онлайн-оформление осуществляется через мобильное приложение «Дія». Для подачи заявки нужно активировать «Дія.Карту», ​​перейти в раздел «Сервисы», выбрать вкладку «Зимняя поддержка» и подтвердить участие в программе.

Те, кому более удобен личный визит, могут воспользоваться услугами Пенсионного фонда Украины и оформить помощь в местном отделении.

Поступление средств имеет четкую целевую направленность. Выплату можно тратить на приобретение теплой одежды, обуви, необходимых медикаментов и витаминных комплексов. Это обеспечивает правильное использование выделенных средств и повышает эффективность программы.

Оформление открыто до 17 декабря 2025 года. Средства после начисления доступны для использования в течение ста восьмидесяти дней, после чего неиспользованный остаток автоматически аннулируется.

