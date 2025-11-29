Виплати для переселенців з 1 грудня у Черкаській області нараховуватиметься у стандартних обсягах, проте доступна нова допомога.

Виплати для переселенців з 1 грудня у Черкаській області залишаються доступними тим внутрішньо переміщеним особам, які відповідають чинним критеріям відбору.

Про грошову допомогу детальніше розповіли на порталі «Дія».

Виплати для переселенців з 1 грудня у Черкаській області нараховуватиметься у стандартних обсягах. Це стало можливим завдяки рішенню уряду, ухваленому у вересні, яким державну програму матеріальної допомоги було продовжено ще на шість місяців. Відповідно, автоматичні виплати на банківські рахунки одержувачів гарантовано надходитимуть щонайменше до лютого 2025 року.

Щомісячний розмір фінансової допомоги залишається незмінним:

3 000 грн — для дітей та осіб з інвалідністю;

2 000 грн — для всіх інших категорій внутрішньо переміщених осіб.

Кошти перераховуються двома частинами — 15 та 28 числа кожного місяця.

Отримати ці виплати можуть особи з інвалідністю I–III групи, сім’ї, що виховують дітей до 18 років (або до 23 років за умови навчання), домогосподарства, де всі члени є непрацездатними, а також інші соціально вразливі групи переселенців.

Одноразова виплата для переселенців з 1 грудня у Черкаській області 6500 грн у межах програми «Зимова підтримка»

Паралельно діє загальнодержавна програма «Зимова підтримка», що передбачає одноразову грошову виплату у розмірі 6500 грн. Її можуть отримати не лише внутрішньо переміщені особи, а й інші категорії громадян, які потребують додаткового соціального захисту. До переліку отримувачів належать:

діти, що перебувають під опікою або піклуванням;

діти з інвалідністю;

вихованці прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, включно з дітьми з інвалідністю;

ВПО з інвалідністю I групи;

діти-переселенці, які отримують щомісячну допомогу на проживання;

діти з малозабезпечених родин віком до 18 років;

одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

За словами прем’єрки Юлії Свириденко, лише за перші три дні реєстрації — з 21 листопада 2025 року — українці подали понад 150 тисяч заяв на участь у програмі.

Подати заявку можна у два способи:

в електронному форматі — через портал чи застосунок «Дія»;

у традиційний спосіб — звернувшись до будь-якого відділення Пенсійного фонду України.

Прийом заяв триватиме до 17 грудня 2025 року. Отримані кошти можна використати протягом 180 днів на найнеобхідніші товари та речі: теплий одяг і взуття, ліки, вітаміни, а також інші базові потреби, які допоможуть пройти зимовий сезон.

