Выплаты для переселенцев с 1 декабря в Черкасской области будут начисляться в стандартных объемах, однако доступна новая помощь.

Выплаты для переселенцев с 1 декабря в Черкасской области остаются доступными тем внутренне перемещенным лицам, отвечающим действующим критериям отбора.

О денежной помощи более подробно рассказали на портале «Действие».

Выплаты для переселенцев с 1 декабря в Черкасской области будут начисляться в стандартных объемах. Это стало возможным благодаря решению правительства, принятому в сентябре, которым государственная программа материальной помощи была продлена еще на шесть месяцев. Соответственно, автоматические выплаты на банковские счета получателей будут гарантированно поступать как минимум до февраля 2025 года.

Ежемесячный размер финансовой помощи остается неизменным:

3 000 грн - для детей и лиц с инвалидностью;

2 000 грн - для всех других категорий внутренне перемещенных лиц.

Средства перечисляются двумя частями – 15 и 28 числа каждого месяца.

Получить эти выплаты могут лица с инвалидностью I–III группы, семьи, воспитывающие детей до 18 лет (или до 23 лет при условии обучения), домохозяйства, где все члены нетрудоспособны, а также другие социально уязвимые группы переселенцев.

Единоразовая выплата для переселенцев с 1 декабря в Черкасской области 6500 грн в рамках программы «Зимняя поддержка»

Параллельно действует общегосударственная программа «Зимняя поддержка», которая предусматривает единовременную денежную выплату в размере 6500 грн. Ее могут получить не только внутренне перемещенные лица, но и другие категории граждан, нуждающихся в дополнительной социальной защите. К списку получателей относятся:

дети, находящиеся на попечении или попечении;

дети с инвалидностью;

воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа, включая детей с инвалидностью;

ВПЛ с инвалидностью I группы;

дети-переселенцы, получающие ежемесячное пособие на жительство;

дети из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет;

одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу.

По словам премьера Юлии Свириденко, только за первые три дня регистрации - с 21 ноября 2025 года - украинцы подали более 150 тысяч заявлений на участие в программе.

Подать заявку можно двумя способами:

в электронном формате – через портал или приложение «Дия»;

традиционным способом — обратившись в любое отделение Пенсионного фонда Украины.

Прием заявлений продлится до 17 декабря 2025 года. Вырученные средства можно использовать в течение 180 дней на самые необходимые товары и вещи: теплую одежду и обувь, лекарства, витамины, а также другие базовые потребности, которые помогут пройти зимний сезон.

