Дефіцит продуктів у Полтавській області призвів до проблем, які помітні українцям при купівлі товарів.

У Полтавській області спостерігається поступове зростання цін на кілька ключових товарів через дефіцит окремих видів продуктів, повідомляє Politeka.net.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук пояснює, що на ринок продовольства одночасно вплинули кілька факторів.

Найбільш помітно це проявляється на прикладі гречки, яка вже почала дорожчати. Експерти підкреслюють, що зростання ціни поки що незначне і пояснюється дещо меншим урожаєм у порівнянні з попереднім роком. Марчук запевняє, що великого дефіциту цих продуктів у Полтавській області не буде. Попит поступово зменшується, зокрема через скорочення чисельності населення та значну еміграцію, що й стримує різкі стрибки та нестачу.

Щодо інших видів круп, фахівець прогнозує стабільність цін. Зокрема, у листопаді та грудні 2025 року вартість рису та більшості інших круп, за його оцінкою, залишатиметься на рівні попереднього періоду. Єдина категорія, де можливе невелике підвищення цін, — це макаронні вироби, зокрема вермішель.

Таке подорожчання, на думку експерта, відбувається за аналогією з тенденціями на ринку хліба.

Економіст Олег Пендзин додає, що зростання цін на продовольство не можна пояснювати лише перебоями з електроенергією чи можливими блекаутами. На формування вартості круп і макаронних виробів впливають одночасно декілька чинників: врожайність, дефіцит продукції у Полтавській області, стан логістичної інфраструктури, рівень заробітних плат по країні, світові ціни на аналогічну продукцію та можливості її імпорту.

