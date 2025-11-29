В Полтавской области наблюдается постепенный рост цен на несколько ключевых товаров из-за дефицита отдельных видов продуктов, сообщает Politeka.net.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук объясняет, что на рынок продовольствия одновременно повлияли несколько факторов.

Наиболее заметно это проявляется на примере гречки, которая уже начала дорожать. Эксперты подчеркивают, что рост стоимости пока незначителен и объясняется несколько меньшим урожаем по сравнению с предыдущим годом. Марчук уверяет, что большого дефицита этих продуктов в Полтавской области не будет. Спрос постепенно уменьшается, в частности из-за сокращения численности населения и значительной эмиграции, что и сдерживает резкие скачки и недостаток.

Относительно других видов круп специалист прогнозирует стабильность стоимости. В частности, в ноябре и декабре 2025 года стоимость риса и большинства других круп, по его оценке, будет оставаться на уровне предыдущего периода. Единственная категория, где возможно небольшое повышение цен, это макаронные изделия, в частности вермишель.

Такое удорожание, по мнению эксперта, происходит по аналогии с тенденциями на рынке хлеба.

Экономист Олег Пендзин добавляет, что рост цен на продовольствие нельзя объяснять только перебоями с электроэнергией или возможными блекаутами. На формирование стоимости круп и макаронных изделий влияют одновременно несколько факторов: урожайность, дефицит продукции в Полтавской области, состояние логистической инфраструктуры, уровень заработной платы по стране, мировые цены на аналогичную продукцию и возможности ее импорта.

Источник: Главред.

