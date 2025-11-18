Місцевим жителям варто заздалегідь ознайомитися з тим, як діятиме графік відключення газу на 19 листопада у Черкаській області.

Графік відключення газу на 19 листопада у Черкаській області введуть через планові ремонтні роботи, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", у Звенигородському районі Черкаської області варто очікувати введення графіка відключення газу на 19 листопада.

Подачу блакитного палива тимчасово припинять для великої кількості адрес, тому важливо заздалегідь підготуватися. Графік відключення газу на 19 листопада у Черкаській області передбачає припинення розподілу у селі Косарі за такими адресами:

Вулиця Холодноярська №1/1, 1/2, 1/3, 1/7, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/3а, 5/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 9/1, 9/2, 9/3, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 31, 35, 39, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 50а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 69, 72, 73, 75, 78, 80, 81, 84, 85, 87, 88, 92, 94, 97, 98, 99, 102, 103, 105, 119 та провулок Завізіона № 2, 36, 38.

Це досить велика частина села, тому місцевим жителям радять бути уважними до оголошень та за можливості заздалегідь перекрити крани в оселях.

Комунальні служби виконуватимуть заміну шафового газорегуляторного пункту, що потребує повного обмеження постачання до низки будинків.

Під час таких робіт комунальні служби наголошують на безпеці. Коли заміна газорегуляторного пункту завершується, спеціалісти поетапно проводять перевірку мереж, а відновлення подачі відбувається виключно після виконання всіх технічних процедур.

