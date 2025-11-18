Местным жителям следует заранее ознакомиться с тем, как будет действовать график отключения газа на 19 ноября в Черкасской области.

График отключения газа на 19 ноября в Черкасской области будет введен из-за плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", в Звенигородском районе Черкасской области следует ожидать введения графика отключения газа на 19 ноября.

Подачу голубого горючего временно прекратят для огромного количества адресов, потому принципиально заблаговременно приготовиться. График отключения газа на 19 ноября в Черкасской области предусматривает прекращение распределения в селе Косари по следующим адресам:

Улица Холодноярская №1/1, 1/2, 1/3, 1/7, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/3а, 5/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 9/1, 9/2, 9/3, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 31, 35, 39, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 50а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 69, 72, 73, 75, 78, 80, 81, 84, 85, 87, 88, 92, 94, 97, 98, 99, 102, 103, 105, 119 и переулок Завизиона № 2, 36, 38.

Это достаточно большая часть села, поэтому местным жителям советуют быть внимательными к объявлениям и по возможности заранее перекрыть краны в домах.

Коммунальные службы будут выполнять замену шкафного газорегуляторного пункта, что требует полного ограничения поставок в ряд домов.

Во время таких работ коммунальные службы подчеркивают безопасность. Когда замена газорегуляторного пункта завершается, специалисты поэтапно производят проверку сетей, а восстановление подачи происходит исключительно после выполнения всех технических процедур.

