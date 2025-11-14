Міська влада звертається до водіїв із проханням заздалегідь враховувати тимчасові незручності та обмеження руху транспорту у Вінниці.

Обмеження руху транспорту у Вінниці введено на кілька днів через роботи, що проводяться на тепловій мережі міста, повідомляє Politeka.net.

Попередження про зміни з'явилося на сайті міської ради.

На вулиці Миколи Оводова, навпроти будівлі номер 6, тимчасово запроваджено обмеження руху транспорту у Вінниці у зв’язку з проведенням аварійного ремонту теплової мережі. За інформацією міської ради, роботи стартували 14 листопада о 08:00 і триватимуть до 15 листопада 15:00.

Міська влада звертається до водіїв із проханням заздалегідь враховувати тимчасові незручності та планувати маршрути таким чином, щоб уникнути можливих заторів та затримок. Особливо це стосується годин пік, коли інтенсивність проїзду в центральній частині міста традиційно зростає.

Для забезпечення безпеки учасників дорожнього руху та упорядкування транспортних потоків працівники комунального підприємства встановили необхідні попереджувальні та інформаційні дорожні знаки, а також інші технічні засоби організації проїзду. Це дозволить мінімізувати ризики виникнення аварійних ситуацій на час проведення ремонтних робіт і сприятиме більш впорядкованому пересуванню транспорту.

Міська рада наголошує, що такі заходи є необхідними для стабільної роботи теплової інфраструктури, особливо в опалювальний сезон, і просить мешканців поставитися до тимчасових обмежень із розумінням.

Крым цього, у Вінниці з 4 листопада 2025 року до 3 листопада 2026 року через будівництво багатоповерхівок на вулиці Праведників світу тимчасово обмежили рух транспорту та пішоходів. Для безпеки облаштували огорожі та тимчасові маршрути.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Вінниці: як отримати підтримку та продукти.

Також Politeka повідомляла, Новий графік руху транспорту у Вінниці: містянам розповіли про зміни на популярних маршрутах.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Вінницькій області: як обмежена пропозиція впливає на споживачів.