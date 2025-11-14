Городские власти обращаются к водителям с просьбой заранее учитывать временные неудобства и ограничения движения транспорта в Виннице.

Ограничение движения транспорта в Виннице введено на несколько дней из-за проводимых на тепловой сети города работ, сообщает Politeka.net.

Предупреждение об изменениях появилось на сайте городского совета.

На улице Николая Оводова напротив здания номер 6 временно введено ограничение движения транспорта в Виннице в связи с проведением аварийного ремонта тепловой сети. По информации городского совета, работы стартовали 14 ноября в 08:00 и продлятся до 15 ноября 15:00.

Городские власти обращаются к водителям с просьбой заранее учитывать временные неудобства и планировать маршруты таким образом, чтобы избежать возможных пробок и задержек. Особенно это касается часов пик, когда интенсивность проезда в центральной части города традиционно растет.

Для обеспечения безопасности участников дорожного движения и приведения в порядок транспортных потоков работники коммунального предприятия установили необходимые предупредительные и информационные дорожные знаки, а также другие технические средства организации проезда. Это позволит минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций во время проведения ремонтных работ и будет способствовать более упорядоченному передвижению транспорта.

Городской совет отмечает, что такие меры необходимы для стабильной работы тепловой инфраструктуры, особенно в отопительный сезон, и просит жителей отнестись к временным ограничениям с пониманием.

Крым этого, в Виннице с 4 ноября 2025 года по 3 ноября 2026 года из-за строительства многоэтажек на улице Праведников мира временно ограничили движение транспорта и пешеходов. Для безопасности обустроили заборы и временные маршруты.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Виннице: как получить поддержку и продукты.

Также Politeka сообщала, Новый график движения транспорта в Виннице: горожанам рассказали об изменениях на популярных маршрутах.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Винницкой области: как ограниченное предложение влияет на потребителей.