Балансувати між собівартістю і купівельною спроможністю складно, а дефіцит продуктів в Запоріжжі ще більше обмежує можливості.

Дефіцит продуктів в Запоріжжі призвів до обмеження вибору у магазинах і значного подорожчання окремих категорій, особливо фруктів, повідомляє Politeka.

Через травневі морози постраждали врожаї місцевих господарств. Фермери змушені були витратити додаткові ресурси на відновлення садів, що суттєво підвищило собівартість продукції. Полиці магазинів стали біднішими, а ціни на українські фрукти — відчутно вищими.

За даними аналітиків, гуртова ціна груш зросла з 50 до 70 гривень за кілограм, у роздрібі тепер вона сягає близько 78 гривень. Витрати на добрива, пальне та засоби захисту рослин збільшилися майже на третину, що теж вплинуло на кінцеву вартість.

Аграрії визнають: балансувати між собівартістю і купівельною спроможністю складно, а дефіцит продуктів в Запоріжжі ще більше обмежує можливості. Багато господарств продають плоди одразу після збору, адже тривале зберігання стає нерентабельним.

У супермаркетах українські груші майже зникли, а полиці поступово заповнюють імпортні — переважно з Нідерландів, Іспанії, Еквадору та Південної Африки.

Споживачам радять планувати покупки заздалегідь та перевіряти наявність товару, щоб уникнути дефіциту під час відвідування магазинів.

Крім того, у Запорізькій області також повідомляли про подорожчання продуктів. Зокрема, рис круглий 1 кг нині коштує 61,52 гривню. Auchan продає за 49,90, Megamarket – 55,30, Metro – 48,90, Novus – 91,99.

Аналіз цін у різних магазинах дозволяє українцям орієнтуватися на вигідні пропозиції та планувати витрати на крупи.

