У зв’язку з активною фазою ремонту виникла необхідність тимчасово обмежити рух транспорту у Львові.

Обмеження руху транспорту у Львові введено на кількох вулицях міста через масштабні роботи, що розпочалися на кількох ділянках, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні міської ради.

Продовжуються масштабні ремонтні роботи, спрямовані на оновлення інфраструктури та покращення умов пересування для мешканців міста. З початку листопада на вулиці Архітекторській тривають підготовчі роботи з облаштування нових тротуарів. Фахівці проводять демонтаж старого покриття, вирівнюють основу та готуються до замощення хідників сучасною плиткою.

У зв’язку з активною фазою ремонту виникла необхідність тимчасово обмежити рух транспорту. Від 13 листопада і до кінця місяця вулиця Архітекторська буде повністю закрита для проїзду автомобілів.

Паралельно з цим, з 13 листопада розпочинаються ремонтні роботи і на вулиці Григоровича. Як повідомили у Галицькій районній адміністрації, дорожнє покриття тут перебуває у вкрай незадовільному стані, тож заплановано його повне переасфальтування. Окрім цього, спеціалісти здійснять вирівнювання бордюрів, що покращить зручність пересування.

Громадський транспорт на період ремонту вулицею Григоровича також не курсуватиме. Заїзд приватного транспорту на вулицю Дудаєва здійснюватиметься через вулиці Стефаника та Томашівського.

Завершення ремонтних робіт заплановано до 22 листопада, а поки на цій ділянці триватиме обмеження руху транспорту у Львові. Виконання всіх робіт покладено на підрядну організацію приватного підприємства «Рома».

За інформацією Львівського комунального підприємства «Львівавтодор», на час проведення ремонту паркувальний майданчик на вулиці Григоровича тимчасово не працюватиме. Після завершення оновлення дорожнього покриття рух та можливість паркування буде відновлено в повному обсязі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду у Львівській області: як це вдарило по кишенях.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Львові: кому і за що обіцяють платити від 23 000 гривень.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Львівській області: українцям назвали адресу, де роздають допомогу.